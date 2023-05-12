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لبنان

نصّار يوقّع اتفاقية ثلاثية للتعاون المشترك بين لبنان واليونان وقبرص: نحو سياحة مستدامة

Lebanon 24
12-05-2023 | 10:10
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وقّع وزير السياحة المهندس وليد نصّار اتفاقية ثلاثية للتعاون المشترك بين لبنان واليونان وقبرص، في العاصمة اليونانية أثينا، مع كلّ من وزير السياحة اليوناني Vassilis Kikilias ووزير الدولة للسياحة القبرصي Costas Kumis، بغية تعزيز التعاون السياحي وتبادل الخبرات في المجالات كافة، وذلك برفقة القائم بالاعمال في السفارة اللبنانية السفير غدي الخوري.
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وأشار إلى أنّ "اهم ما ذكر  في هذه الاتفاقية لمصلحة لبنان، هي في تشابه السياحة بين البلدان الثلاثة (قبرص، اليونان ولبنان) مبنية على التبادل السياحي بين الدول التي تقع على ساحل البحر الابيض المتوسط، مما يسمح بالتشابك والتواصل بين القطاعات السياحية والنقابات الموجودة، إن كان في قبرص أو اليونان".وفي هذا السياق ولانجاح مندرجات الاتفاقية سيصار الى تشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية نحو سياحة مستدامة ليس فقط مع البلدان الثلاث بل ايضاً مع الاسواق الاوروبية والدولية .
واكد نصّار ان لقاء قريباً سيجمع الوزراء في لبنان لدعم تلك الاتفاقية ووضعها حيّذ التنفيذ.
 
 
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