شيخ العقل ومشايخ شاركوا في تشييع الشيخة العنداري وجنبلاط زار بعلشميه معزيا

Advertisement

شارك شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى اليوم، في المأتم الذي أقيم للشيخة أسما فارس العنداري حرم الشيخ أبو صالح محمد العنداري في بعلشميه (المتن)، على رأس وفد من المشايخ وأعضاء في المجلس المذهبي.كذلك حضر وفد مثّل الشيخ أبو يوسف أمين الصايغ، النائب هادي أبو الحسن ممثلاً رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط ، وشخصيات شاركت في واجب العزاء.شيخ العقلوسبق الصلاة على الجثمان شهادة للشيخ أبو فايز أمين مكارم وأخرى لشيخ العقل، قال فيها: "شهادتنا بالمرحومة الشيخة من شهادة شيخنا الجليل الشيخ أبو صالح محمد العنداري، وهي من رافقته لأكثر من ستين سنة فشهد بها وقال عنها أنها ضحّت وتعبت وكانت حافظة لبيتها ولدينها فهنيئاً لها موتها على الطاعة وتلك هي السعادة، هنيئاً لمن خُتم له بالسعادة وكان مقبولاً".اضاف: "رحم الله الشيخة الفاضلة من هذه الدوحة التوحيدية الأصيلة وأكرمَنا ببقاء شيخنا الزاهد العابد العلم الشيخ أبو صالح محمد، لتظلّ هذه الديار مصانةً ببركته وبركة السلف الصالح والمشايخ الأطهار ولتبقى هذه الدوحة عابقةً بشذا المعروف والتوحيد".وبعد الدفن زار رئيس الحزب التقدمي منزل الشيخ العنداري في بعلشميه، مقدماً واجب التعزية، يرافقه النائب أبو الحسن والقاضي مكارم ووكيل الداخلية في المتن المصري.