احتفال تكريمي للأديب جوزيف مهنا برعاية المرتضى في 29 حزيران

زارت الإعلامية جان دارك أبي ياغي برفقة الدكتورة سلوى الخليل الأمين والإعلامية ريتا الخوند وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية في قصر الصنائع للتداول في تنظيم احتفال تكريمي للأديب الراحل جوزف مهنا برعاية وزير الثقافة وحضوره بتاريخ 29 حزيران الساعة السادسة مساء في المكتبة الوطنية. وكانت مناسبة قدَّمت خلالها لمعاليه نتاج الأديب مهنا الفكري.

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