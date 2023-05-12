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لبنان

البيسري عرض مع طراف التعاون مع الاتحاد الاوروبي والتقى سفير كوريا الجنوبية

Lebanon 24
12-05-2023 | 10:55
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 استقبل المدير العام للأمن العام  بالإنابة العميد الياس البيسري قبل ظهر اليوم، سفير الإتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، وبحث معه الأوضاع العامة والتعاون القائم بين الأمن العام والإتحاد الأوروبي، كما تم التطرق الى قضية النازحين السوريين.
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ثم إلتقى البيسري سفير كوريا الجنوبية في لبنان إيل بارك ، وعرض معه الأوضاع العامة.
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