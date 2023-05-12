بلدية تحدد الأجر اليومي للعمال الأجانب ... اليكم كم بلغت الأرقام

صدر عن بلدية زغرتا-اهدن البيان التالي:

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حددت بلدية زغرتا-إهدن الأجر اليومي للعامل الأجنبي بمبلغ ٥٠٠،٠٠٠ ل.ل. مقابل ست ساعات عمل يومياً على أن يضاف مبلغ ١٠٠،٠٠٠ ل.ل. عن كل ساعة إضافية.كما وحددت بدل الأتعاب اليومي لليد العاملة الأجنبية في مجال تنظيف المنازل بمبلغ ١٢٥،٠٠٠ ل.ل. لكل ساعة عمل، راجيةً من المواطنين التعاون والتقيد بقيمة المبالغ.