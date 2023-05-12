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لبنان

بلدية تحدد الأجر اليومي للعمال الأجانب ... اليكم كم بلغت الأرقام

Lebanon 24
12-05-2023 | 11:25
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صدر عن بلدية زغرتا-اهدن البيان التالي:
 
حددت بلدية زغرتا-إهدن الأجر اليومي للعامل الأجنبي بمبلغ ٥٠٠،٠٠٠ ل.ل. مقابل ست ساعات عمل يومياً على أن يضاف مبلغ ١٠٠،٠٠٠ ل.ل. عن كل ساعة إضافية.
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كما وحددت بدل الأتعاب اليومي لليد العاملة الأجنبية في مجال تنظيف المنازل بمبلغ  ١٢٥،٠٠٠ ل.ل. لكل ساعة عمل، راجيةً من المواطنين التعاون والتقيد بقيمة المبالغ.

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