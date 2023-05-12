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لبنان
بيان مهم من وزارة الإتصالات.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
12-05-2023
|
11:52
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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات المهندس جوني القرم بيان جاء فيه:
عطفًا على البيانات السابقة التي صدرت عن مكتب الوزير القرم والتي صوّب من خلالها معلومات مغلوطة او غير مكتملة حول موضوع المبنيين C وB الكائنين في العقار 1526 من منطقة الباشورة العقارية، يهمّ المكتب الاعلامي أن يشير إلى أن الوزارة كانت قد استحصلت مسبقًا على حكم قضائي بوضع اشارة الدعوى على الصحيفة العقارية بتاريخ ١٣/٣/٢٠٢٣ قبل أن يصدر تقرير ديوان المحاسبة بخصوص هذه القضية، إلا أنَّ ما أثّر على عملية تسجيل الاشارة هو إقفال الدوائر العقارية.
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وتزامنًا، ومع فتح الدوائر العقارية، فإنّه يهمُّ لمكتب الوزير القرم أن يؤكّد أنّ إشارة الدعوى قد وضعت لتثبت ما سبق وتم إعلانه في البيانات السابقة.
وعليه، يؤكد المكتب أن الوزير القرم قد قام بعمله على أكمل وجه تحت سلطة القانون، وحافظ على ما كان قد دُفع سابقا (٥٢ مليون دولار) وكذلك على ملكية المبنيين، ووفّر على الدولة أكثر من ٥٠ مليون دولار، لكونه لم يدفع الرصيد بالدولار الفريش بل بالشيك المصرفي، وإن الوزير القرم يكنّ كامل الثقة لديوان المحاسبة وعلى يقين بأن التقرير النهائي سوف يثبت ما تقدّم به.
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