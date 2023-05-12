بيانٌ من مصرف لبنان عن "صيرفة".. ماذا أعلن؟

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صدر عن مصرف لبنان ما يلي:بلغ حجم التداول على منصة "Sayrafa" لهذا اليوم /120,000,000/$ مائة وعشرون مليون دولار أميركي بمعدل 86300 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة "Sayrafa" وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.