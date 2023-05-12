"الليرة عنّا رح ترجع تحكي".. هذا ما كشفه وزير الصناعة

يطلق وزير الصناعة جورج بوشكيان، بالتعاون والتنسيق مع مجموعة "الحبتور" في لبنان، لمناسبة إعادة افتتاح الـ Mall باسم جديد The Sook Avenue في هيلتون بيروت حبتور – سن الفيل، مبادرة دعم خاصة للصناعيين بعنوان "الليرة عنا رح ترجع تحكي" تقوم على تخصيص مساحات واسعة للمنتجات الوطنية في الـ"Sook"، في مؤتمر صحافي يعقده في مكتبه بالوزارة، الثانية بعد ظهر الإثنين المقبل.

Advertisement