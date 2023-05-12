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لبنان
اعتبارًا من فجر يوم غد.. هذا ما سيشهده شارع الجميّزة
Lebanon 24
12-05-2023
|
12:43
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صــــدر عـــن المديريــة العامــة لقـوى الامــــن الداخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامة البـــــلاغ التالــــي:
بتاريخي 13 و14/05/2023، سيُقام معرض حرفيّ دعمًا للبنانيّين تحت عنوان “Garage Souk Lebanon” في شارع الجميّزة.
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لذلك، سيتمّ إقفال الشارع المذكور الممتدّ من مطعم “Chez Paul” حتّى كنيسة مار انطونيوس للروم الكاثوليك اعتبارًا من الساعة 1،00 فجر تاريخ 13/05/2023، وحتّى الساعة 2،00 من فجر تاريخ 15/05/2023.
يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية.
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