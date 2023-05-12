اعتبارًا من فجر يوم غد.. هذا ما سيشهده شارع الجميّزة

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صــــدر عـــن المديريــة العامــة لقـوى الامــــن الداخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامة البـــــلاغ التالــــي:بتاريخي 13 و14/05/2023، سيُقام معرض حرفيّ دعمًا للبنانيّين تحت عنوان “Garage Souk Lebanon” في شارع الجميّزة.لذلك، سيتمّ إقفال الشارع المذكور الممتدّ من مطعم “Chez Paul” حتّى كنيسة مار انطونيوس للروم الكاثوليك اعتبارًا من الساعة 1،00 فجر تاريخ 13/05/2023، وحتّى الساعة 2،00 من فجر تاريخ 15/05/2023.يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية.