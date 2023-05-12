غداً.. هكذا سيُصبح سعر الدولار الجمركيّ (صور)

أعلنت مديرية القطع والعمليات الخارجية في مصرف لبنان أن الدولار الجمركي سيصبح بـ 86 ألف ليرة لبنانية اعتبارًا من يوم غد ولغاية 31 ايار 2023، في احتساب الرسوم والضرائب على البضائع والسلع المستوردة.

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