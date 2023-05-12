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لبنان

غداً.. هكذا سيُصبح سعر الدولار الجمركيّ (صور)

Lebanon 24
12-05-2023 | 13:00
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أعلنت مديرية القطع والعمليات الخارجية في مصرف لبنان أن الدولار الجمركي سيصبح بـ 86 ألف ليرة لبنانية اعتبارًا من يوم غد ولغاية 31 ايار 2023، في احتساب الرسوم والضرائب على البضائع والسلع المستوردة.
 
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