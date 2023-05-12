جنبلاط يغرّد عن المتة... ماذا قال؟

كتبت رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على "تويتر":

"المتة ليست خاصة درزية بل كانت شائعة ولا تزال في اوساط عريضة بين لبنان وسوريا من جميع الشرائح والفئات التي هاجر اهلهم في الماضي الى اميركا الاتينية".

وتغريدة جنبلاط جاءت ردا على تغريدة للمدعوة "ريان سوقي"، قالت فيها: "وحدهم الدروز بين الطوائف اللبنانية التي هاجرت الى اميركا الاتينية احضروا معهم عادة شرب"المتة" الشائعة خاصة في الارجنتين. وهم يستخدمون تعابير اسبانية ك "بومبيجا" (Bombilla) للمصاصة وعندما ينتهون من شربها يقولون "غراسيا" (Gracias) اي شكرا . لماذا الطوائف الاخرى لم تتبنى "المتة"؟".