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لبنان

رسمياً.. المحروقات أصبحت بالدولار

Lebanon 24
12-05-2023 | 13:41
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أصدر وزير الطاقة وليد فياض تعميماً يجيز تسعير المحروقات بالدولار.
 
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المحروقات أصبحت بالدولار
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أصدر وزير الطاقة تعميماً يجيز تسعير المحروقات بالدولار. تجدون التعميم مرفقاً.
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