31
o
بيروت
31
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
16
o
صيدا
32
o
جونية
28
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بين الـ10 الاف ليرة والـ70 دولار... ماذا تختارون؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
12-05-2023
|
14:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
تترك الأزمة الاقتصادية الحالية آثارها على مختلف القطاعات من دون اي استثناء، ولربما يكون المجال الطبي واحدا من القطاعات التي غيّرت الأزمة المعيشية معالمها وبدلت مختلف تفاصيلها.
Advertisement
وفي القطاع الطبي، تظهر الاشكالية الكبرى على صعيد الاستشفاء الخاص بالاطفال، اذ انهم بحاجة لمعاينة دورية ولفحوصات ولقاحات بشكل مستمر، وهذا ما يتطلب تأمين الدولارات لتغطية التكاليف اللازمة، لاسيما ان عمل الجهات الضامنة التقليدية شبه متوقف.
وفي هذا الاطار، يبدو ان موضوع اللقاحات يشكل واحدة من الاشكاليات الأساسية، فصحيح ان اللقاحات متوفرة في مختلف عيادات اطباء الاطفال لكن اسعارها باتت لا تطاق، اذ ان تكلفتها تبدأ من الـ70 دولار للقاح الواحد، هذا طبعا دون احتساب المصاريف اللازمة لتغطية التنقل وكشفية الطبيب وغيرها من متطلبات زيارة عيادة طبيب الاطفال.
أمام هذا الواقع، تقدم وزارة الصحة العامة في لبنان خدمة شبه مجانية متعلقة بلقحات الاطفال، اذ تؤمن النسبة الأكبر من هذه اللقاحات بأسعار تشيجيعية ( 10 الاف ليرة كحد وسطي لكل لقاح).
واللقاحات التي تؤمنها وزارة الصحة يستفيد منها المواطن اللبناني وهي متوفرة في أكثر من مستوصف ومركز تابع للوزارة، وبعض المراكز تتواجد في كبريات المستشفيات الجامعية في بيروت ما يشير الى جودة ودقة الخدمة المقدمة.
بناء على ما تقدم، ينقسم الاهالي الى جزئين، الجزء الاول يرفض اللقاحات التي تقدمها وزارة الصحة بناء على صور نمطية رسمها المجتمع، وجزء ثانٍ يثق بها انطلاقا من نصائح مجموعة كبيرة من الأطباء، وما بين الثقة وعدم الثقة، يلجأ بعض الأهالي الى اعطاء اولادهم نسبة من اللقاحات عن طريق وزارة الصحة ونسبة أخرى عن طريق عيادة الطبيب المتخصص وذلك بسبب مجموعة دوافع يتم تحديدها بعد التشاور مع طبيب اطفالهم.
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مشهد يتكرر مجدداً في مطار بيروت.. إليكم ما حصل أمس
Lebanon 24
مشهد يتكرر مجدداً في مطار بيروت.. إليكم ما حصل أمس
02:30 | 2023-05-12
12/05/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسمياً.. المحروقات أصبحت بالدولار
Lebanon 24
رسمياً.. المحروقات أصبحت بالدولار
13:41 | 2023-05-12
12/05/2023 01:41:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رفع الحصانة عنه واعطاء الإذن بملاحقته... ماذا قال وديع عقل في أول تعليق له
Lebanon 24
بعد رفع الحصانة عنه واعطاء الإذن بملاحقته... ماذا قال وديع عقل في أول تعليق له
11:00 | 2023-05-12
12/05/2023 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلق النار باتّجاه "سوبرماركت"!
Lebanon 24
أطلق النار باتّجاه "سوبرماركت"!
08:07 | 2023-05-12
12/05/2023 08:07:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بلدية تحدد الأجر اليومي للعمال الأجانب ... اليكم كم بلغت الأرقام
Lebanon 24
بلدية تحدد الأجر اليومي للعمال الأجانب ... اليكم كم بلغت الأرقام
11:25 | 2023-05-12
12/05/2023 11:25:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
17:30 | 2023-05-12
شعرة معاوية لم تنقطع
17:06 | 2023-05-12
حسابات الأصوات اختلفت
15:46 | 2023-05-12
اجتماع حزب الله والسفير السعودي لم يحدد بعد... لقاء أماني وبخاري مسألة وقت
15:20 | 2023-05-12
بشأن "رقم الطوارئ"... بيانٌ "هامّ" من الدفاع المدني
14:40 | 2023-05-12
ماذا تضمّنت مقدمات نشرات الأخبار المسائية اليوم؟
14:33 | 2023-05-12
بيان للدفاع المدني بشأن توقيف الحشاش.. ماذا جاء فيه؟
فيديو
نيزك عمره 5 مليارات سنة يخترق سطح منزل.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نيزك عمره 5 مليارات سنة يخترق سطح منزل.. شاهدوا الفيديو
00:27 | 2023-05-11
13/05/2023 03:30:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة تلقي على جندي روسي ما جعله يستسلم للقوات الأوكرانية.. فيديو يوثق ما حصل
Lebanon 24
مسيّرة تلقي على جندي روسي ما جعله يستسلم للقوات الأوكرانية.. فيديو يوثق ما حصل
23:11 | 2023-05-10
13/05/2023 03:30:07
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط حفلٍ أسطوري حضره زعماء الدول.. تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا
Lebanon 24
وسط حفلٍ أسطوري حضره زعماء الدول.. تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا
07:03 | 2023-05-06
13/05/2023 03:30:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact