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لبنان

"المالية" تفتح أبوابها استثنائياً السبت والاحد.. هذا ما أوضحته

Lebanon 24
12-05-2023 | 14:22
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أعلن المكتب الاعلامي في وزارة المالية في بيان، انه "عطفا على بيان وزارة المالية عن فتح ابوابها استثنائيا يومي السبت والاحد 13 و14 ايار في مبناها الكائن في العدلية - كورنيش النهر بغية افساح المجال امام المكلفين للاستفادة من المهلة الفاصلة عن التاريخ المحدد الاثنين 15 أيار 2023 حيال تطبيق المادة 22 من موازنة العام 2022 إزاء الرسوم والضرائب والمخالفات الحاصلة في أوقات سابقة، لقطع الايصالات، يهمها ان تعلن عن فتح صندوق الى جانب قطع الايصالات لتسديد المتوجب على المكلفين الذين بإمكانهم ايضاً ان يسددوا حيث يشاؤون لدى الجهة التي يرغب المكلّف بالتسديد لديها في مهلة أقصاها نهاية الدوام الرسمي يوم الإثنين الواقع في 15 أيار 2023".
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ولفتت الوزارة الى ان الجهات التي تستقبل المعنين للغرض المشار اليه هي: المصارف، ليبان بوست، OMT، BOB FINANCE، WISH MONEY، Cash Plus".
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