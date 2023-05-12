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لبنان

بشأن "رقم الطوارئ"... بيانٌ "هامّ" من الدفاع المدني

Lebanon 24
12-05-2023 | 15:20
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صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، بيانٌ جاء فيه: "ثمة عطل طرأ على رقم الطوارئ 125 في غرفة العمليات التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني".

وأضاف، "لذا يطلب من المواطنين الاتصال على الرقم 70192693 في حال عدم تمكنهم من طلب الرقم 125 لطلب المساعدة عند الحاجة".
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