حسابات الأصوات اختلفت

تختلف حسابات الأصوات بين مرشح الثنائي (50 صوتاً لتاريخه) والمعارضة (51 صوتاً لتاريخه). والتعادل قد يفرض مفاجآت عندما يُدعى المجلس لجلسة انتخاب، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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