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لبنان
حسابات الأصوات اختلفت
Lebanon 24
12-05-2023
|
17:06
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تختلف حسابات الأصوات بين مرشح الثنائي (50 صوتاً لتاريخه) والمعارضة (51 صوتاً لتاريخه). والتعادل قد يفرض مفاجآت عندما يُدعى المجلس لجلسة انتخاب، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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