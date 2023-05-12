Advertisement

لبنان

عون "المتقدّم" في مبادرة سكاف الرئاسية

Lebanon 24
12-05-2023 | 22:13
A-
A+
Doc-P-1066352-638195548220850875.jpg
Doc-P-1066352-638195548220850875.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت سابين عويس في "النهار": لا يوقف النائب غسان سكاف محركاته دافعاً نحو تقريب وجهات النظر بين أركان المعارضة من أجل التوصل الى توافق على مرشح واحد، تواجه به ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.
تحرك سكاف في اتجاه كل المرجعيات السياسية والروحية والكتل النيابية حاملاً مجموعة من الأسماء استند فيها الى ما عُرف بلائحة بكركي، وهي في الواقع جوجلة للأسماء التي توصّل إليها المطران أنطوان أبو نجم موفداً من البطريرك الماروني بشارة الراعي في إطار مبادرة بكركي، والتي لم تفضِ الى أي نتيجة.
Advertisement
يرفض سكاف الكشف عن تفاصيل ما أسفرت عنه المشاورات لجهة أسهم كل مرشح، ولكن بحسب المعلومات المتوافرة، فإن الأسماء الثلاثة التي يتردّد صداها خلال المشاورات تعود لقائد الجيش العماد جوزف عون الذي لا يزال ضمن حلبة السباق، والوزير السابق جهاد أزعور والنائب السابق صلاح حنين.

وبحسب المعلومات فإن الحركة على المشهد الرئاسي، تكشف أن عودة عون الى الواجهة عكسها الاهتمام القطري، الذي يعكس بدوره رضى أميركياً وسعودياً، وهي أيضاً الحال بالنسبة الى أزعور الذي يحظى بهذا الدعم، إضافة الى تقاطع داخلي بين القوى المسيحية الأكبر وعدد من المستقلين والتغييريين الذين بدأت تتقاطع الاتصالات معهم على أزعور. حتى القوات التي اعترضت سابقاً، يُنقل عن أوساطها أنها لا تمانع إن كانت حظوظ أزعور تتقدم على حظوظ حنين، وهو ما بيّنته حتى الآن الاستطلاعات.

حتى بكركي لا تبدو بعيدة عن هذا المناخ، وسط إجماع كل القوى المسيحية على أنه لا تبنّي لأيّ مرشح ما لم يكن فوزه مضموناً حتى لا تقع هذه القوى في فخ تأمين النصاب وفوز مرشح الممانعة.

في المقابل، تؤكد أوساط مرجع مسيحي أن الأمور جامدة حالياً في انتظار تلمّس أجواء جديدة قد تعكسها الحركة الديبلوماسية من جهة والاتصالات الخارجية الجارية من جهة أخرى.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:09 | 2023-05-12
22:05 | 2023-05-12
22:18 | 2023-05-12
22:57 | 2023-05-12
22:52 | 2023-05-12
22:43 | 2023-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website