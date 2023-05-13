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لبنان

الراعي في فرنسا: ملفان أساسيان وتشديد على الثوابت

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-05-2023 | 01:15
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يستعد البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي لزيارة فرنسا  في 2 حزيران للقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في قصر الاليزيه، للبحث في تطورات الملف اللبناني ولا سيما الاستحقاق الرئاسي، وتستمر الزيارة يومين، فيما تردد ان الراعي سيزور الاردن في 24 و25 ايار الحالي في زيارة راعوية تستمر يومين.
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وتكتسب زيارة الراعي لفرنسا اهمية بالغة في ضوء الموقف الفرنسي من ملف رئاسة الجمهورية والاهتزازات التي تسبب بها في علاقة باريس مع عدد من المكونات اللبنانية.
ولفت مصدر إطلع على معطيات هذه الزيارة المرتقبة الى "أن الملف الرئاسي اللبناني سيكون محور البحث الأساسي، بالإضافة الى ملف النزوح السوري "، مشيرا الى "ان البطريرك الراعي سيحمل معه معطيات دقيقة في الملفين المذكورين ، بالإضافة الى مجموعة من الأسئلة المصيرية يود العودة الى لبنان بأجوبة عنها ، كما يود معرفة رأي وسياسة الإدارة الفرنسية بما خص بعض الشؤون اللبنانية".
ولفت المصدر الى "ان الراعي سيشدد خلال الزيارة على  الحرص على العلاقة المميزة بين الصرح البطريركي وجميع اللبنانيين بشكل عام مع فرنسا".


المصدر: لبنان 24

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خاص "لبنان 24"

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