موقف السعوديّة... هل بدّل من قرار جنبلاط؟

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قالت أوساط نيابيّة إنّ عدم تدخّل المملكة العربيّة السعوديّة في الإنتخابات الرئاسيّة، وترك الحريّة للبنانيين لاختيار رئيسهم الجديد، لم يُبدل من قرار بعض النواب تجاه رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجيّة، ومنهم "اللقاء الديمقراطيّ".وأضافت الأوساط أنّ رئيس الحزب "التقدميّ الإشتراكيّ" وليد جنبلاط زار عين التينة، يوم الأحد الماضي، للبحث بالموضوع الرئاسيّ مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، في دلالة على أنّ الموقف السعوديّ لم يُغيّر من رأيه، وهو لا يزال يُبدي رفضه انتخاب أيّ رئيس طرفٍ، ويُصرّ على التسويّة.