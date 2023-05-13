"حزب سياسي" يتخلّى عن وسيلته الاعلامية؟

عُلِمَ أنّ طرحاً تمّ البحث به في تيار حزبي بارز يقضي بالتخلّي عن الوسيلة الإعلامية التابعة للحزب لصالح مشروع إعلامي حديث، على اعتبار أنّ "التركيبة القائمة لم تعد على الحزب بأي منفعة وإيجاد البديل أصبح ضرورة"، مع الإشارة إلى أنّ الطرح بقي قيد الدراسة لدى القيادة خصوصاً من الناحيتين المالية واللوجستية.

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