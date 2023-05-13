هل يُنتخب الرئيس قبل 15 حزيران؟

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قال رئيس مجلس النواب نبيه برّي إنّ على الأفرقاء السياسيين إنتخاب رئيسٍ للجمهوريّة قبل 15 حزيران المقبل. وفي تعليقٍ على كلامه، أشارت أوساط سياسيّة إلى أنّ الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله، أكّد مرّة جديدة أنّه يدعم رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجيّة، في إشارة واضحة إلى أنّ "الثنائيّ الشيعيّ" جدّد تأييده وتمسّكه بمرشّحه، بعد القرار السعوديّ بعدم التدخّل في أسماء المرشّحين.وأضافت الأوساط أنّ "المعارضة" تعمل بدورها أيضاً على الذهاب موحّدة إلى المجلس النيابيّ، إنّ تمّت الدعوة لجلسة إنتخاب، وتقول الأوساط إنّ الوضع السياسيّ سيبقى على ما هو عليه، مرشّح من فريق الثامن من آذار،في مقابل آخر من "المعارضة"، ما يعني أنّه لن يُنتخب رئيسٌ قبل 15 حزيران، وأنّ التسويّة لا تزال بعيدة، ومنطق التحديّ لا يزال قائماً.