Advertisement

لبنان

بيان عن المحامين مقدمي الطعن بالتعديلات النقابية المتعلقة بالظهور الإعلامي للمحامين.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
13-05-2023 | 02:52
A-
A+
Doc-P-1066412-638195689905704561.jpg
Doc-P-1066412-638195689905704561.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المحامين مقدمي الطعن بالتعديلات النقابية المتعلقة بالظهور الإعلامي للمحامين، وهم: نجيب فرجات، واصف الحركة،جاد طعمة، حسن بزي، علي عباس، مريم البوتاري، عروبة الحركة، ملاك حمية، ديالا شحادة، محمد لمع ونزار صاغية، البيان الآتي:
Advertisement
 
 
"أما وقد صدر القرار الاستئنافي مخيبا للآمال ومشرعا للقيود في ما خص الطعن بالتعديلات الأخيرة المتعلقة بالظهور الإعلامي للمحامين،  وفي ضوء ما انطوى عليه القرار الاستئنافي المذكور من أخطاء جسيمة وتشويه فاضح وذهول عن أحكام الدستور والقانون، ولأن الحريات تنتزع ولا تمنح ووجودها لصيق بكيان الإنسان فلا يسقطها قرار عديم الوجود ولو أيده ألف حكم أو أثنت عليه الدنيا بأسرها، ولأنه لن تثنينا عن سلوك طريق الحق وعورته ولا قلة السالكين، نعلن بأننا في صدد اتخاذ الإجراءات اللازمة وسلوك جميع الطرق القانونية المتاحة لعدم تكريس هذه السابقة". (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-05-13
04:00 | 2023-05-13
07:01 | 2023-05-13
07:00 | 2023-05-13
07:00 | 2023-05-13
06:30 | 2023-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website