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لبنان

بشأن ترشيح قائد الجيش للرئاسة.. هل من إشاراتٍ أميركية جديدة؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-05-2023 | 03:30
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قالت مصادر سياسيّة مقرّبة مُقرّبة من قوى الرابع عشر من آذار إنّه حتى الآن لا إشارات واضحة وجديدة من الأميركيين في لبنان حول الملف الرئاسي، موضحة أن الحديث حول وجود تأييد علنيّ لترشيح قائد الجيش جوزاف عون يندرجُ في إطار كلامٍ سياسي داخلي لتحريك الركود القائم رئاسياً، وأضافت: "في رأي البعض، المسألة بحاجة إلى وقت، وقد يدخلُ الأميركيون على الخط لاحقاً عندما تحين الفرصة المطلوبة، وهذا أمرٌ ينتظره مختلف الأفرقاء". 
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في المقابل، علِم "لبنان24" أن لقاءً حصل بين أحد السفراء البارزين في لبنان وكتلة نيابيّة فاعلة في مجلس النواب، وذلك من أجل البحث في الملف الرئاسي. 

ووفقاً للمعلومات، فإن هذا اللقاء حصل بعيداً عن الإعلام قبل فترةٍ وجيزة، وقد تقاطع مع إجتماعاتٍ قامت بها الكتلة نظراً لأهمية تموضعها الرئاسي ولقرارها الحاسِم على المشهد البرلماني.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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