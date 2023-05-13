ما فعله في الجنوب مروّع.. "مُجرم" بقبضة "المعلومات" وهويته كُشفت!

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

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"ليل تاريخ 6-5-2023، حصل شجار في بلدة العباسية بين المواطن: أ. ع. (من مواليد عام ) وشخص آخر من الجنسيّة السوريّة، مجهول الهويّة، أقدم الأخير على طعن (أ. ع.) بواسطة سكين عدّة طعنات في أنحاء جسمه، الذي نُقل على إثرها الى المستشفى للمعالجة، فيما لاذ "المعتدي" إلى جهة مجهولة، بعد أن قام بسرقة سيّارة الأوّل، وهي نوع "هوندا crv" لون جردوني.



على الفور، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويّة المتورّط في عمليّة الطّعن، وكشف ملابسات محاولة القتل، بخاصةٍ بعد ان تداولت الخبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت الشّعبة، وبسرعة قياسية، من تحديد هويّته، ويدعى: ي. ر. (من مواليد عام 2003، سوري).