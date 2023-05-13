جعجع التقى المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان: لتنظيم عودة النازحين

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا يرافقه المستشار السياسي بيار ضاهر، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان وعضو المجلس المركزي مارك سعد.

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وبحث المجتمعون خلال اللقاء، في المستجدات على الساحتين اللبنانية والاقليمية.

ولفت جعجع الى ان لبنان "تحمل الكثير في سبيل نجدة وإيواء الشعب السوري، لكن الوضع اليوم لم يعد يحتمل وعلينا العمل سويا وبشكل سريع، للإنتقال من تنظيم بقاء النازحين الى تنظيم عودتهم".



وشدد على أن "لبنان بلد عبور وليس لجوء، وفق اتفاقية موقعة مع المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين العام 2003".

ودعا المجتمع الدولي إلى "البناء على التطورات الإقليمية الأخيرة بغية انتشال لبنان من هذه الازمة المستفحلة باعتبار أن المسألة تعدت وتجاوزت المفهوم الإقتصادي أو الإنساني أو تقدمة المساعدات وتحولت الى مشكلة وجودية سيادية، وبات حلها أولى الأولويات، منعا لتفاقمها وحفاظا على استقرار البلد من جهة والاقليم من جهة أخرى".