Advertisement

لبنان

إطلاق نار على سيارة ليلاً.. هذا ما حصل في القبة

Lebanon 24
13-05-2023 | 03:56
A-
A+
Doc-P-1066432-638195723987814589.jpg
Doc-P-1066432-638195723987814589.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقدم مجهولون على اطلاق النار ليلا على سيارة في منطقة القبة بالقرب من مدرسة البستاني من دون وقوع اصابات ولم يعرف خلفية اطلاق النار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

هذا وتشهد منطقة طرابلس ليليا اطلاق نار من قبل عدد من الشبان.
Advertisement

مواضيع ذات صلة
الأب طوق احتفل بقداس الفصح في سجن القبة - طرابلس
lebanon 24
13/05/2023 14:25:41 Lebanon 24 Lebanon 24
المرتضى افتتح معرض الكتاب في طرابلس
lebanon 24
13/05/2023 14:25:41 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي وطرابلس: علاقة عابرة للسياسة والمناصب
lebanon 24
13/05/2023 14:25:41 Lebanon 24 Lebanon 24
معرض الكتاب الـ49 ينطلق اليوم في طرابلس برعاية ميقاتي.. عرس لفيحاء الفكر والثقافة!
lebanon 24
13/05/2023 14:25:41 Lebanon 24 Lebanon 24

القبة

طرابلس

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-05-13
04:00 | 2023-05-13
07:01 | 2023-05-13
07:00 | 2023-05-13
07:00 | 2023-05-13
06:30 | 2023-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website