إطلاق نار على سيارة ليلاً.. هذا ما حصل في القبة

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أقدم مجهولون على اطلاق النار ليلا على سيارة في منطقة القبة بالقرب من مدرسة البستاني من دون وقوع اصابات ولم يعرف خلفية اطلاق النار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".هذا وتشهد منطقة طرابلس ليليا اطلاق نار من قبل عدد من الشبان.