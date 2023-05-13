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لبنان

جثة تظهر على طريقٍ في الشمال.. ما الذي كان بجانبها؟ (صورة)

Lebanon 24
13-05-2023 | 04:09
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أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال بأنه تم العثور صباح اليوم على جثة شخصٍ على طريق البلمند وبجانبه دراجته.
 
ووفقاً للمعلومات، فإن سبب الوفاة هو انزلاق دراجة السائق أثناء سلوكه الطريق المذكورة، وقد باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها بما حصل.
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الشمال

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