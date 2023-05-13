لبنان كسرَ رقماً قياسياً بين الدول العربية.. اكتشفوا ماذا حصل قبل شهرين؟

اعتبرت مؤسسة "برايس ووترهاوس كوبرز"، أن معدلات التضخم في الدول العربية آخذة في الانخفاض مستقبلاً. ووفقاً لآخر الأرقام، فقد سجلت دول مجلس التعاون الخليجي معدلات تضخم عند 3.5% في شباط الماضي، مع توقعات بتسجيل 2.9% في نهاية العام الحالي، على أن يتراجع المعدل إلى 2.35% في عام 2024.

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أما الدول العربية من خارج مجلس التعاون، فستواجه معدلات أعلى من التضخم، حيث سجلت 24.3% في شباط الماضي، وقد تصل إلى 13.3% عن العام الحالي برمته، فيما من المتوقع أن يتراجع التضخم فيها إلى 9.8% في 2024. أما الدول العربية من خارج مجلس التعاون، فستواجه معدلات أعلى من التضخم، حيث سجلت 24.3% في شباط الماضي، وقد تصل إلى 13.3% عن العام الحالي برمته، فيما من المتوقع أن يتراجع التضخم فيها إلى 9.8% في 2024.

وبحسب المعطيات الصادرة عن "برايس ووترهاوس كوبرز"، فقد تبين أن لبنان احتل المرتبة الأولى والأعلى من حيث التضخم الذي بلغ 190% في شباط الماضي.



وفي ما يلي، إليكم تفاصيل معدلات التضخم خلال الشهر المذكور أعلاه ضمن العام 2023:

1- السعودية: 3%

2- الإمارات: 4.7%

3- قطر: 4.4%

4- الكويت: 3.2%

5- سلطنة عمان: 1.9%

6- البحرين: 1.1%

7- مصر: 31.9%

8- العراق: 6.4%

9- الأردن: 4.3%

10- ليبيا: 4.1%

11- لبنان: 190%