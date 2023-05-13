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لبنان

لبنان كسرَ رقماً قياسياً بين الدول العربية.. اكتشفوا ماذا حصل قبل شهرين؟

Lebanon 24
13-05-2023 | 14:00
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اعتبرت مؤسسة "برايس ووترهاوس كوبرز"، أن معدلات التضخم في الدول العربية آخذة في الانخفاض مستقبلاً. ووفقاً لآخر الأرقام، فقد سجلت دول مجلس التعاون الخليجي معدلات تضخم عند 3.5% في شباط الماضي، مع توقعات بتسجيل 2.9% في نهاية العام الحالي، على أن يتراجع المعدل إلى 2.35% في عام 2024. 
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أما الدول العربية من خارج مجلس التعاون، فستواجه معدلات أعلى من التضخم، حيث سجلت 24.3% في شباط الماضي، وقد تصل إلى 13.3% عن العام الحالي برمته، فيما من المتوقع أن يتراجع التضخم فيها إلى 9.8% في 2024. 
 
وبحسب المعطيات الصادرة عن "برايس ووترهاوس كوبرز"، فقد تبين أن لبنان احتل المرتبة الأولى والأعلى من حيث التضخم الذي بلغ 190% في شباط الماضي.

وفي ما يلي، إليكم تفاصيل معدلات التضخم خلال الشهر المذكور أعلاه ضمن العام 2023:
 
1- السعودية: 3%
2- الإمارات: 4.7%
3- قطر: 4.4%
4- الكويت: 3.2%
5- سلطنة عمان: 1.9%
6- البحرين: 1.1%
7- مصر: 31.9%
8- العراق: 6.4%
9- الأردن: 4.3%
10- ليبيا: 4.1%
11- لبنان: 190%
12- فلسطين: 4%
 

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