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لبنان

عطية: سنكون امام رئيس جديد للجمهورية في الأسبوعين المقبلين

Lebanon 24
13-05-2023 | 04:45
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 رأى عضو كتلة "الاعتدال الوطني" النائب سجيع عطية ان "هناك استعجالاً سعوديا لانتخاب رئيس لتستقيم المؤسسات".
 
 
وأشار عبر "لبنان الحر" ضمن برنامج "بلا رحمة" الى ان "السفير السعودي وليد بخاري في لقائه الكتلة لم يسم أحداً ولم يضع فيتو على احد حتى على اسم سليمان فرنجية، وكان الحديث متمحوراً حول ان الجميع صديق للمملكة ومن ينجح ستكون المملكة الى جانبه حتى انه تم البحث في المواضيع الاقتصادية والإنمائية وحتى البيئية".
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وقال: "حتى اللحظة كتلتنا في نقاش داخلي ويهمها برنامج المرشح ونحن على مسافة وفي حال ترقب تام بانتظار الشخصية التي سيتفق عليها المسيحيون ليبنى على الشيء مقتضاه"، معتبرا ان "مرونة فرنجية جيدة لكنها غير كافية ويتعين على حزب الله ان يقدم لفرنجية ما لم يقدمه لغيره، ويجب ان يكون لديه جدية بالمبادرة اذ لم يعد لديه حرج للحديث عن سلاحه لانه لم يعد هناك من حاجة له في اليمن أو سوريا".
أضاف: "تفاجأنا بكلام السيد حسن بالامس فنحن اليوم في جو ان نحصن وحدتنا اللبنانية و"على راسي" انتماء السيد حسن ودفاعه عن فلسطين، وكلما دعت الحاجة نهب كلنا للدفاع عنها ولكن لا يمكنني ان أكون ملكا أكثر من الملك وخلينا نصلي عالنبي" . 
 
وشدد عطية على "ضرورة ان يكون للرئيس المقبل حسن علاقة مع مختلف الكتل في لبنان وهذا بحاجة لنقاش مع البلدان الأخرى"، لافتاً الى انه "لا يرى مصلحة لحزب الله بعدم إرضاء السعودية". 
وقال: "الجو المسيحي هو بي الصبي في انتقاء الرئيس ونحن على قاب قوسين من اعلان اسم ستتفق عليه المعارضة، وبحسب المعلومات فان الفيتوات سقطت عن الجميع وسنصبح امام مرشَحَين للرئاسة"، مضيفا "برأيي لن يبقى ميشال معوض مرشحاً للرئاسة و حزب الله لا يريد فرنجية مرشح تحد".
 
وتابع: "كلما تحلحلت الأمور في الخارج خف دور الحزب وفي المرحلة المقبلة سيكون حزباً سياسياً أكثر من حزب مقاومة اذ لم يعد هناك من أسباب ضاغطة لوجوده كمقاوم"، مؤكداً ان الدولة لا يمكن ان تمضي بجيشين ودولتين.
 
 
وقال: "نحن امام فرصة ذهبية لنا للالتحاق بالقطار الاقتصادي ونتنازل عن المكتسبات التي حصلت في الفوضى السابقة".
 
واضاف: "سنكون امام رئيس جديد للجمهورية في الأسبوعين المقبلين".
 
 
وتابع: "صحيح اننا خارج المعارضة الا اننا نشبهها بموضوع السيادة ونتفق معها على العناوين العريضة ولكن لدينا خصوصية ورأينا انها "ملخبطة" ومصرة على اسم ميشال معوض في 11 جلسة لذا ارتأينا ان نقف في الوسط وسمينا أنفسنا "اعتدال" بغض النظر عن مذاهبنا"،  مشيرا  الى ان "الحديث يدور حول ان المعارضة ستتفق على اسم من بين هذه الأسماء: جهاد أزعور ونعمة افرام وصلاح حنين". 
ولفت الى أن "الموفد القطري آت في الأيام المقبلة لتحريك الملف الرئاسي وقد حصل اجتماع للدول الخمس في الدوحة حول لبنان لمحاولة تذليل العقبات".
وعن موضوع النازحين السوريين، قال: "يمكن ان يكون الأسد يساوم عليهم ليحصل على المليارات"، كاشفاً عن "كلفة مباشرة للنزوح على العائلة اللبنانية، فالدول اللبنانية بحاجة ل60 مليون دولار ثمن أكل للمساجين السوريين، وهناك 20% من الكهرباء يستخدمها السوريون".
وختم: "نموت بسبب الوجود السوري في لبنان والمجتمع الدولي يؤذينا بالوجود السوري اذ يريد ان يبقوا عندنا كي لا يذهبوا اليهم وعلى الحكومة والأمن العام والجيش حماية الحدود وانشاء خطة لإعادتهم".
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