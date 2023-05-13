بيانٌ عاجل من هيئة "إدارة السير".. إليكم ما أعلنته عن تسجيل السيارات

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أعلنت هيئة ادارة السير - مصلحة تسجيل السيارات، تعليق عملية تسجيل السيارات، مشيرة إلى أنها "ستخصص أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل لمعاملات إنقاض السيارات وفك حجز السيارات والمعاملات المتأخرة والمتراكمة بسبب الإقفال القسري الذي حصل سابقاً".ووفقاً للهيئة، فإنها ستعلن لاحقاً برنامجها لإعادة تسجيل السيارات.