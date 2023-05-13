وهاب يُعلّق على كلام نصرالله عن سوريا.. ماذا قال؟

غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "كلام السيد (حسن نصرالله) عن العلاقة اللبنانية السورية يراعي المصلحة اللبنانية قبل السورية ومن راهن على الفوضى في سوريا لا يدرك بأن لبنان لن يرتاح قبل أن ترتاح سوريا. المسألة لها علاقة بالجغرافيا وليس بالموقف السياسي".

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