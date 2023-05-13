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لبنان

خطوة من وزراة الصحة لشراء الأدوية وتوفيرها للجميع

Lebanon 24
13-05-2023 | 06:13
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زار وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض مركز النجاة الطبي في بلدة وادي الجاموس، ضمن جولة شمالية لافتتاح نظام الطاقة الشمسية المقدم من اليونيسيف في المركز والمستشفيات.


وقال الأبيض في كلمة ألقاها: "نعتبر أن مراكز الرعاية الصحية الأولية هي التي تقدم الخدمات الوفيرة لأهلنا ونعتبر أن المشاريع المنفذة اليوم مع اليونيسف هي مشاريع حيوية للمنطقة وللمراكز الطبية والرعاية الصحية الأولية والمستشفيات".
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أضاف: "هذه المراكز هي السند للمواطن في ظل الظروف الصعبة؛ اليوم هو يوم جيد وافتتحنا في المنية نظام الطاقة الشمسية وأيضا نظام CT Scan  لتوفير العناء عن المناطق وهنا أيضا في مركز النجاة الطبي ونظام الطاقة الشمسية، أيضا في مستشفى الحبتور حيث سيكون هناك نظام للطاقة الشمسية، أيضا مركز علاج كيميائي ثم في وادي خالد وأكروم ووضع حجر أساس للمستشفى الحكومي هناك".
 

وتوجه بالشكر للمنظمات الدولية التي توفر المساعدات عبر الأدوية واللقاحات وفي مراحل كورونا وكوليرا وكل المحطات الصعبة التي تمر بها بلادنا.
 

كما لفت الى انه "سيتمّ وضع مناقصة لشراء الأدوية وتوفيرها لجميع المواطنين".
 
 
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