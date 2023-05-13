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لبنان

مفاجآت جديدة عن مصرف لبنان.. إكتشفوا ما الذي حصل بـ"دولاراته" والذهب!

Lebanon 24
13-05-2023 | 06:30
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ذكر التقرير الأسبوعي لبنك الإعتماد اللبناني أنَّ ميزانية مصرف لبنان أظهرت انخفاضاً في احتياطاته بالعملات الأجنبية قدره 39.80 مليون دولار، وذلك خلال النصف الثاني من شهر نيسان 2023.
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ووفقاً للأرقام، فإنَّ الإحتياطي من العملات الأجنبيّة تراجع إلى 9.43 مليار دولار من 9.47 مليار دولار قبل فترة أسبوعين. 
كذلك، تبيّن أن موجودات مصرف لبنان الخارجيّة انخفضت من 14.50 مليار دولار أميركي إلى 14.46 مليار دولار أميركي وذلك خلال النصف الثاني من شهر نيسان أيضاً.
 
مع هذا، فقد كشفت ميزانيّة مصرف لبنان تراجعاً بنسبة 2.17% (405.51 مليون د.أ.) في قيمة إحتياطاته من الذهب إلى 18.29 مليار د.أ. (274.38 تريليون ل.ل.) في ظلّ توقّعات بأن يقوم الفدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة المرجعيّة بـ25 نقطة أساس في جلسته القادمة في الأسبوع المقبل.
 
 

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