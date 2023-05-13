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لبنان
أمرٌ أمني خطير يهدد لبنان.. نائب "حزب الله" يحذر بشدّة!
Lebanon 24
13-05-2023
|
07:00
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حذر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إبراهيم الموسوى من أن "لبنان يقف على شفا الإنهيار الكامل خلال شهرين أو 3 أشهر إذا لم تتخذ إجراءات حقيقية تبدأ بالإتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية"، وأضاف: "البعض في لبنان يعيش خارج الكوكب وخارج الحسابات.
كما رأيتم في السياسة يأتي وزير الخارجية السعودية إلى سوريا ويدعو الرئيس الأسد لحضور القمة العربية، وهم ما زالوا يتحدثون في مكان آخر ومختلف. هل يعيش هؤلاء في الواقع، أم يغرقون في أحلامهم ومتاهاتهم؟".
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وفي كلمة له خلال مناسبة بمنطقة أنصار، قال الموسوي: "نحن بحاجة ماسة إلى أن ننطلق بعملية إصلاحية إنقاذية تستطيع إيقاف هذا الإنهيار، ومفتاحها الأساسي انتخاب رئيس الجمهورية. نحن ندعم الوزير فرنجية، بينما كل الآخرين لم يتفقوا على إسم واحد، ولم يطرحوا اسماً جدياً، حتى الذي طرحوه كان تجربة ومناورة".
وأكمل: "هذا البلد لا يحتمل المزيد من التجارب والمناورات، ولا يملك ترف الوقت ورفاهيته، هذا البنيان المتداعي اذا تحركنا الآن وجددنا له الأعمدة، وبدأنا بإنشاء ركائزه ودعائمه قد يتاح لنا انقاذه من الانهيار، بينما إذا تأخرنا سنبدأ عندها من الصفر".
كذلك، أعرب الموسوي عن خشيته من "أن يكون هناك من يعمل بشكل مبرمج وممنهج لإفلاس كل مؤسسات الدولة، للقول بأنها فاشلة ليتم بيعها إلى أصحاب الملايين الذين يجنون الثروات من موارد كان ينبغي أن تكون للدولة وللصالح العام".
وفي الختام، حذر الموسوي من "محاولات لاستجرار الإنترنت من خارج لبنان"، معتبراً أنَّ "هذا الأمر يشكل خطراً أمنياً داهماً على كل منظومة الأمن في لبنان، وهذا برسم الأجهزة الأمنية والقضائية".
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