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لبنان

عبور أول شاحنة لبنانية بنظام "الترانزيت"... اليكم ما أعلنه حمية

Lebanon 24
13-05-2023 | 07:52
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أشار  وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية إلى أن "الشاحنة اللبنانية الأولى قد عبرت اليوم من معبر طريبيل على الحدود مع الأردن، وهي حالياً أصبحت داخل الاراضي العراقية متوجهة الى مقصدها النهائي في الكويت عبر منفذ صفوان الحدودي، بعد المواكبة والتنسيق الذي اجرته السفارة اللبنانية صباح اليوم مع السلطات العراقية لتسهيل اجراءات وسم الجوازات والتيسير الجمركي".
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وبحسب بيان صادر عن الوزارة، حصل هذا الامر على إثر الزيارة التي قام بها حمية في شباط من العام 2022 إلى جمهورية العراق، وتأسيساً على اللقاءات التي عقدها بحضور السفير اللبناني لدى العراق مع كافة المسؤولين العراقين المعنيين في الدولة العراقية، والبحث معهم في حينه بكافة الملفات والمواضيع التي تعنى بها وزارة الاشغال العامة والنقل في لبنان، ولاسيما موضوع السماح بالعبور بنظام الترانزيت للشاحنات اللبنانية المحملة بالبضائع، وتلك المبرّدة أيضاً، عبر الاراضي العراقية والمتوجهة إلى باقي الدول الخليجية وغيرها من الدول المجاورة للعراق.
وتابع البيان انه "نظراً لما يشكله هذا الموضوع من أهمية قصوى بالنسبة للبنان على مختلف الصعد الاقتصادية والمالية، وبعد المتابعة والاتصالات المستمرة مع الجانب العراقي قامت السلطات العراقية، مشكورة وبقرار من رئاسة الوزراء العراقية بالإيعاز إلى كافة الجهات المعنية على المنافذ العراقية التي تدخل من خلالها الشاحنات اللبنانية، بالسماح لها بالعبور بنظام الترانزيت والمرور عبر الاراضي العراقية إلى مقصدها النهائي في الدول الاخرى المجاورة للعراق".

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