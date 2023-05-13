اشكال سابق وطعن بسكاكين يشعل الخلاف من جديد.. هذا ما حصل في طرابلس

أطلق شخصان على متن دراجة النار بإتجاه المدعو "ع.ك.ع" في محلة ابي سمراء شارع روضة الزيتون، مما ادى الى اصابة الاخير بطلقين، فيما فر مطلقا النار الى جهة مجهولة.



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وبحسب المعلومات فان اطلاق النار جاء نتيجة اشكال سابق ادى الى سقوط جريح بطعن سكاكين. وعلى الفور حضرت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة الى المكان وعملت على اسعاف الجريح ونقله الى مستشفى طرابلس الحكومي للعلاج.وبحسب المعلومات فان اطلاق النار جاء نتيجة اشكال سابق ادى الى سقوط جريح بطعن سكاكين.