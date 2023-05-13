تغريدة لافتة لجنبلاط... ماذا قال؟

غرد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط عبر "تويتر"، قائلاً: "متى سيخرج المنقذ المنتظر نسر الاصلاح وحبيب الجماهير من صندوق الاقتراع بعد تصويت نواب الامة الابرار ومباركة سفراء السند والهند ويعلو شاهقاً حتى يلامس الشمس والثريا، حاملا الارجوان من صندوق النقد، شاهراً صولجان العدل والملك متى يا قوم متى".

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