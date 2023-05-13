عن مرحلة "السين السين" والـ60 مليار دولار.. هذا ما قاله وهّاب

غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "منذ 18 عاماً وحتى اليوم لم تمر على لبنان فترة هدوء وراحة إقتصادية شبيهة بما سمي سين-سين أي التوافق السعودي السوري، حيث تدفق على لبنان خلال ثلاث سنوات فقط مبلغ 60 مليار دولار. فهل تتكرر التجربة؟".

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