عصر اليوم.. إليكم ما بلغه سعر صرف الدولار في السوق الموازية

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 94300 و94500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.





وكان قد سجّل سعر صرف الدولار صباح اليوم السبت، تسعيرة تراوحت ما بين الـ 95500 والـ96500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

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