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لبنان

عصر اليوم.. إليكم ما بلغه سعر صرف الدولار في السوق الموازية

Lebanon 24
13-05-2023 | 09:49
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 94300 و94500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.


وكان قد سجّل سعر صرف الدولار صباح اليوم السبت، تسعيرة تراوحت ما بين الـ 95500 والـ96500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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