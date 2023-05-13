وزارة الخارجية: عائلة غازي عز الدين أكّدت للسفير اللبناني في أبو ظبي أنه توفي من جراء أزمة قلبية

بعد التشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، جرى اليوم إتصال هاتفي بين وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب ووزير خارجية الامارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، تم خلاله التباحث بالعلاقات الثنائية وأوضاع الجالية اللبنانية المقيمة في الامارات، حيث أكد الوزير الاماراتي لنظيره اللبناني حرية عائلة المرحوم غازي عز الدين بمغادرة الامارات أو البقاء فيها.

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تجدر الاشارة انه بعد تواصل السفير اللبناني في أبو ظبي فؤاد دندن هاتفيا بالأمس مع زوجة المرحوم غازي عزالدين وشقيقه، تلقى السفير رسالة خطية موقعة من العائلة تفيد بأن المغفور له توفي من جراء أزمة قلبية، وتمت مراسم العزاء والدفن بحضور العائلة في الامارات وذلك بناء على رغبتهم. كما سيقوم السفير دندن بزيارة العائلة قريبا لتقديم واجب العزاء والوقوف على إحتياجاتها.

وتوفي غازي عز الدين، البالغ من العمر 55 عاماً، الموقوف في الإمارات منذ منتصف اذار الماضي، في الرابع من أيار أثناء اعتقاله، مع اثنين من أشقائه، لدى السلطات الأمنية.