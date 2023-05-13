الشاب "علي" كان يسبح مقابل صخرة الروشة.. ولكن فُقد أثره!

تعمل فرق الإنقاذ البحري في الدفاع المدني على البحث عن الشاب علي ع. من بلدة القصيبة الجنوبية، بعدما فقد أثناء ممارسة السباحة في البحر مقابل صخرة الروشة في بيروت.

وتوجهت ايضا فرق من الانقاذ البحري في صور للمشاركة في عمليات البحث.