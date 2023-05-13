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لبنان

الشاب "علي" كان يسبح مقابل صخرة الروشة.. ولكن فُقد أثره!

Lebanon 24
13-05-2023 | 10:52
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تعمل فرق الإنقاذ البحري في الدفاع المدني على البحث عن الشاب علي ع. من بلدة القصيبة الجنوبية، بعدما فقد أثناء ممارسة السباحة في البحر مقابل صخرة الروشة في بيروت.
 
وتوجهت ايضا فرق من الانقاذ البحري في صور للمشاركة في عمليات البحث.
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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