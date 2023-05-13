"الوطني الحر": نرفضُ قرار نقابة المحامين بملاحقة المحامي وديع عقل

أصدر "التيار الوطني الحر" بياناً، اليوم السبت، استنكر فيه ما صدر عن مجلس نقابة المحامين في بيروت بموضوع إعطاء الإذن بملاحقة المحامي وديع عقل بناء على شكوى جزائية مقدمة ضده من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بجرائم القدح والذم وإثارة النعرات الطائفية.

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وقال البيان إنّ "القاصي والداني يعلم أنّ لهذا المحامي صولات وجولات بملفات تفح منها رائحة الفساد ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بمجلس الانماء والاعمار وبنك انترا والميدل ايست والنافعة وكازينو لبنان وغيرها وغيرها"، وأضاف: "إن المحامي عقل تولى مهام ملاحقة الفاسدين سواء في لبنان ام في الخارج وكان له دور أساسي في تحريك القضاء الأجنبي الذي يجري تحقيقاته اليوم مع حاكم مصرف لبنان ومنظومته".



وأكمل: "لا يخفى على أحد بأن الهدف من تحريك الشكوى الجزائية المقدمة من ميقاتي هو التهويل للحد من حركة وحماس المحامي عقل وعلى من يقف بجانبه أو على من يرغب أو لديه النية بسلوك مسلكه في مكافحة الفساد ومواجهة الفاسدين سياسيين كانوا ام غير سياسيين".



وتابع: "إنّ نقابة المحامين هي الحامية الأساسية للحريات العامة ومصدر حصانة كل محام يقوم بواجب الدفاع عن موكليه فكيف بالحري اذا كان موكله هو الشعب اللبناني الذي سرقت امواله من هؤلاء الفاسدين". وقال البيان إنّ "القاصي والداني يعلم أنّ لهذا المحامي صولات وجولات بملفات تفح منها رائحة الفساد ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بمجلس الانماء والاعمار وبنك انترا والميدل ايست والنافعة وكازينو لبنان وغيرها وغيرها"، وأضاف: "إن المحامي عقل تولى مهام ملاحقة الفاسدين سواء في لبنان ام في الخارج وكان له دور أساسي في تحريك القضاء الأجنبي الذي يجري تحقيقاته اليوم مع حاكم مصرف لبنان ومنظومته".وأكمل: "لا يخفى على أحد بأن الهدف من تحريك الشكوى الجزائية المقدمة من ميقاتي هو التهويل للحد من حركة وحماس المحامي عقل وعلى من يقف بجانبه أو على من يرغب أو لديه النية بسلوك مسلكه في مكافحة الفساد ومواجهة الفاسدين سياسيين كانوا ام غير سياسيين".وتابع: "إنّ نقابة المحامين هي الحامية الأساسية للحريات العامة ومصدر حصانة كل محام يقوم بواجب الدفاع عن موكليه فكيف بالحري اذا كان موكله هو الشعب اللبناني الذي سرقت امواله من هؤلاء الفاسدين".

وأكد "التيار" رفضه ما صدر عن نقابة المحامين، معلناً إصراره على متابعة مسيرته في مكافحة الفساد مهما غلت التضحيات، وأضاف: "لن يكون لشكوى ميقاتي أي تاثير على مساره، والتيار يعلن دعمه للمحامي وديع عقل في جميع الإجراءات القضائية المتاحة للطعن بقرار النقابة وفقاً للأصول أمام المرجع القضائي المختص، ويدعو كل من يريد الانضمام الى حملته بمكافحة الفساد مواكبة تحركاته الهادفة الى متابعة جميع الملفات وفي طليعتها ملف انفجار مرفا بيروت".

وختم: "إنّ التيار الوطني الحر لن يستكين إلا بعد معاقبة كل من ساهم في إفقار هذا الشعب اللبناني العظيم، وللمواقف تتمة".