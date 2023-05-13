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لبنان

تحذيرٌ من الدفاع المدني.. هذا جديد محاولات إنقاذ شبان قبالة الروشة

Lebanon 24
13-05-2023 | 11:57
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ذكرت قناة "الجديد" أنّ عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني أنقذت شابين كادا أن يغرقا أثناء ممارستهما هواية السباحة قبالة شاطئ الروشة.
ووفقاً للقناة، فإن البحث جارٍ عن المواطن الثالث من قبل فرق الإنقاذ. 
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إلى ذلك، حذر الدفاع المدني المواطنين من خطورة ممارسة رياضة السباحة في البحر بسبب اشتداد سرعة الهواء وارتفاع الأمواج ممّا قد يعرّض حياة الذين يحاولون السباحة للخطر.
 
 
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