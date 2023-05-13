تحذيرٌ من الدفاع المدني.. هذا جديد محاولات إنقاذ شبان قبالة الروشة

ذكرت قناة "الجديد" أنّ عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني أنقذت شابين كادا أن يغرقا أثناء ممارستهما هواية السباحة قبالة شاطئ الروشة.

ووفقاً للقناة، فإن البحث جارٍ عن المواطن الثالث من قبل فرق الإنقاذ.

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