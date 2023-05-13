مجهولٌ كاد يذبحُ مواطناً في جونيه.. ما حصل داخل تاكسي "غير متوقع"!

نشرت صفحة "وينيه الدولة" عبر "فيسبوك" مقطع فيديو لشخصٍ قال إنّهُ تعرّض لاعتداء من قبل أحد الأشخاص في منطقة جونيه.

وتحدّث في الفيديو المُعتدى عليه، كاشفاً أن شخصاً مجهول الهوية اتصلَ به من أجل اصطحابه من الكورة باتجاه بيروت، لافتاً إلى أن المُعتدي طلب إنزاله في جونيه من أجل الحصول على ورقةٍ من أحد الأشخاص، لكن ما تبين هو أنّه كانت هناك خطة مرسومة لسرقة السيارة.

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وأشار المعتدى عليه إلى أنّ عراكاً حصل بينه وبين المُعتدي، كاشفاً أن الأخير ضربه بسكينٍ كانت بحوزته في وجهه قبل أن يلوذ بالفرار.

وعلى الفور، توجّه المُعتدى عليه إلى المستشفى وخضع للإجراءات الطبيّة اللازمة.