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لبنان

أمرٌ مفاجئ يطرأ في سوق الدولار.. هذا ما جرى مؤخراً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-05-2023 | 13:12
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كشفت معلومات "لبنان24" عن حصول خلافاتٍ بين مجموعة من صرّافي الدولار في السوق الموازية على خلفية مُطالبة بعضهم بإستبعاد أيّ شخصٍ "غير معروف" الهوية من "مجموعات الواتساب" الخاصة بالصّرافة.
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وقال أحد الصرّافين في السوق الموازية لـ"لبنان24" إنّ هذا الأمر كان مفاجئاً وبات مُعمّماً على مختلف العاملين في مجال بيع وشراء الدولار، كاشفاً أنّ أي شخصٍ لا يُبرز هويته ولا يعرض أموالاً ضمن المجموعة، سيتم إخراجه منها فوراً.

ولفت إلى أنَّ هذا الأمر بات يُشعل نوعاً من "الحساسية" بين الصرافين، معتبراً أنَّ ما يجري قد يكونُ مشبوهاً نوعاً ما، وقد يرتبطُ بمآرب تهدفُ إلى إحداث خضّة بين المتعاملين بالدولار.

المصدر: خاص "لبنان 24"

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