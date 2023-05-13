الدولار يواصل تراجعه.. هذا ما سجله مساء اليوم

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم ما بين 94100 و94400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل عصراً، ما بين 94300 و94500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.