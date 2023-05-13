Advertisement

لبنان

الدولار يواصل تراجعه.. هذا ما سجله مساء اليوم

Lebanon 24
13-05-2023 | 13:16
A-
A+
Doc-P-1066627-638196061733795117.jpg
Doc-P-1066627-638196061733795117.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم ما بين 94100 و94400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
وكان سعر الصرف قد سجل عصراً، ما بين 94300 و94500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أمرٌ مفاجئ يطرأ في سوق الدولار.. هذا ما جرى مؤخراً
lebanon 24
14/05/2023 01:46:15 Lebanon 24 Lebanon 24
عصر اليوم.. إليكم ما بلغه سعر صرف الدولار في السوق الموازية
lebanon 24
14/05/2023 01:46:15 Lebanon 24 Lebanon 24
شعب بكامله يعيش "على المساعدات"...اللبنانيون رهينة الدولار
lebanon 24
14/05/2023 01:46:15 Lebanon 24 Lebanon 24
خطوةٌ لـ"توفير الدولار" أثناء تعبئة البنزين.. إكتشفوها الآن
lebanon 24
14/05/2023 01:46:15 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الدولار

سعر الصرف

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:57 | 2023-05-13
16:11 | 2023-05-13
16:07 | 2023-05-13
14:57 | 2023-05-13
14:53 | 2023-05-13
14:00 | 2023-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website