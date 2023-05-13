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لبنان
الدولار يواصل تراجعه.. هذا ما سجله مساء اليوم
Lebanon 24
13-05-2023
|
13:16
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم ما بين 94100 و94400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل عصراً، ما بين 94300 و94500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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