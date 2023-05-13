Advertisement

لبنان

حبشي مستنكراً ما حصل في دير الأحمر: أرواح أهلنا لا تسكن القبور

Lebanon 24
13-05-2023 | 14:53
A-
A+
Doc-P-1066647-638196117327364398.jpg
Doc-P-1066647-638196117327364398.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي عبر "تويتر" قائلاً: "أرواح أهلنا لا تسكن القبور بل هي خالدة، حرّة، وحرية الأحياء في دير الأحمر، قاطعة كحد السيف. غضبنا محق، وتَعقُّلنا من سمة حكمائنا، الذين لا ينصاعون ولكن لا يتهورون. للعقل أيام، وللسيف يَومه!".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:57 | 2023-05-13
16:11 | 2023-05-13
16:07 | 2023-05-13
14:57 | 2023-05-13
14:00 | 2023-05-13
13:45 | 2023-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website