حبشي مستنكراً ما حصل في دير الأحمر: أرواح أهلنا لا تسكن القبور

غرّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي عبر "تويتر" قائلاً: "أرواح أهلنا لا تسكن القبور بل هي خالدة، حرّة، وحرية الأحياء في دير الأحمر، قاطعة كحد السيف. غضبنا محق، وتَعقُّلنا من سمة حكمائنا، الذين لا ينصاعون ولكن لا يتهورون. للعقل أيام، وللسيف يَومه!".

Advertisement