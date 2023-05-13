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لبنان

مداهمات وتوقيفات في صحراء الشويفات.. هذا ما أعلنه الجيش

Lebanon 24
13-05-2023 | 16:11
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:‏


بتاريخ 12 / 5 / 2023، وفي إطار ملاحقة تجارة المخدرات وعمليات ‏السلب والسرقة، دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صحراء الشويفات أماكن اختباء مطلوبين وأوقفت المواطنَين (ح.ز.) و(ر.ز.) لإقدامهما على إطلاق النار وإصابة مواطنين، ‏وتنفيذ عمليات خطف وسلب بقوة السلاح. وكان الأول قد فر من السجن بتاريخ سابق.
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كما أوقفت الدورية المواطن (أ.ز.) والمصري ‏‏(ص.س.) لتأليفهما مع الموقوفَين المذكورَين (ح.ز.) و(ر.ز.) عصابة لتعاطي المخدرات وترويجها، وضبطت في حوزتهما كمية كبيرة ‏ومتنوعة من المواد المخدرة وحشيشة الكيف، إضافة إلى مبلغ مالي و٣ دراجات ‏نارية غير قانونية.‏

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.‏
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