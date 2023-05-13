دار الفتوى: لا يمكن للدولة أن تبقى وتستمر بدون رئيسٍ

في إطار المواقف البارزة من الأزمة الحالية ، حذّر أمس المجلس الشرعي الأعلى بعد اجتماعه برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان من "مخاطر التأخير في انتخاب رئيس الجمهورية وانعكاس ذلك على الوطن والمواطن بمزيد من التدهور والانهيار".

Advertisement

وأكد المجلس على ضرورة "إنجاز الإستحقاق الرئاسي اليوم قبل الغد"، معتبراً أنّ عملية انتخاب الرئيس يتحمل مسؤولته النواب ومن ثم القوى السياسية"، وأضاف: "لا يُمكن الإعتماد على الخارج إذا كان أهل الحل والربط في هذا البلد مختلفين، فالدول العربية الشقيقة والدول الصديقة تنتظر توافق اللبنانيين لتقديم الدعم والمساعدة، ولا يمكن للدولة أن تبقى وتستمر وتستقر بدون رئيسٍ للجمهورية، فالوطن مهدّد ببقائه إذا استمر الوضع على ما نحن عليه، علينا أن نعمل معاً لكي يبقى الوطن وتبقى الدولة، وعلى المسؤولين أن يخطوا خطوات إنقاذية للتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة للبدء بالإصلاحات وتيسير أمور المواطنين الذين يعانون من الأزمات المتلاحقة في شتى المجالات".