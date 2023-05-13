"المالية" مستمرة بفتح أبوابها اليوم الأحد أمام المكلفين لتسديد المتوجب عليهم

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ذكرت وزارة المالية المواطنين، في بيان، أنها مستمرة الأحد بفتح أبوابها أمام المكلفين لقطع الإيصالات وتسديد المتوجب عليهم في ما خص المادة 22 من قانون الموازنة 2022، في مبناها في مديرية الواردات والـtva في العدلية- كورنيش النهر"، وتمنت على المعنيين الذين يودون معرفة اذا كانوا مكلفين برسم أو ضريبة ما أو لا، الدخول الى موقع وزارة المالية للاطلاع على تفاصيل ملفهم قبل توجههم الى الدوائر المختصة في المبنى المذكور وذلك بغية تخفيف العناء عنهم وعن العاملين في الإدارة".